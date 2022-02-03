В Челно-Вершинском районе подрядная организация и ее руководитель оштрафованы на 11 млн рублей

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Прокуратурой Челно-Вершинского района Самарской области в ходе проверки исполнения ООО «ТОЛЬЯТТИЭЛЕКТРОСЕРВИС» муниципального контракта на проведение капитального ремонта социального объекта, выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что 02.08.2021 между МБУ «Управление по строительству администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и ООО «ТОЛЬЯТТИЭЛЕКТРОСЕРВИС» заключен муниципальный контракт на проведение капитального ремонта на общую сумму 21 341 880 рублей. Согласно условиям контракта срок выполнения работ установлен с момента заключения контракта по 01.10.2021.

Проверкой установлено, что обязанности по контракту до настоящего времени ООО «ТОЛЬЯТТИЭЛЕКТРОСЕРВИС» не выполнило.

В связи с изложенным прокуратурой района в отношении ООО «ТОЛЬЯТТИЭЛЕКТРОСЕРВИС» и его директора возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения постановлений об административных правонарушениях директор и юридическое лицо привлечены судом к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму около 11 млн рублей, сообщает облпрокуратура.