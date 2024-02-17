В Челно-Вершинском районе двойной потолок жилого дома стал причиной распространения огня

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16 февраля в 09 часов 58 минут на пункт связи пожарно-спасательного отряда № 42 Челно-Вершинского муниципального района государственного казенного учреждения «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре на улице Пролетарской в селе Челно-Вершины. Согласно расписанию выезда, по рангу пожара № 1 на место вызова были направлены три единицы пожарной техники в составе дежурных караулов пожарно-спасательных частей № 112 и № 113 пожарно-спасательного отряда № 42.

По прибытии руководитель тушения пожара начальник пожарно-спасательной части № 112 пожарно-спасательного отряда № 42 Алексей Стрелюгин сообщил, что произошло задымление в двухквартирном жилом доме и наблюдается слабое горение чердака. Для разведки и тушения пожара были созданы два звена газодымозащитной службы. Найти очаг пожара никак не удавалось. Из-за двойного потолка, огонь успел уйти по пустотам в соседнюю нежилую квартиру. В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава, 3 единицы техники, применялись 3 ствола РСК-50, были созданы 4 звена газодымозащитной службы. Пожар был ликвидирован в 12 часов 05 минут, пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается надзорными органами.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"