В Челно-Вершинском районе двойной потолок жилого дома стал причиной распространения огня

Я нашел ошибку
Главные новости:
Различные игрушки, краски, кукол в виде самого себя, раскраски и иные подарки.
Филипп Киркоров привез подарки детям в Макеевку
Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
18 февраля в Самарской области ожидается усиление ветра
Цель соревнований - пропаганда здорового образа жизни, внедрения физической культуры и спорта в ежедневную жизнь личного состава ГУ МЧС СО. 
Тольяттинские сотрудники МЧС приняли участие в соревнованиях по настольному теннису
Идея выставочного проекта заключается в том, что при формировании экспозиции акцент был сделан на цветовое решение.
Сегодня в Историческом парке Самары открылась выставка «Каждый охотник желает знать…»
На Олимпийских играх в Париже в 2024 году дебютирует еще один вид спорта
На Олимпийских играх в Париже в 2024 году дебютирует еще один вид спорта
Житель Абхазии Абухба отбывал наказание за изнасилование и ограбление россиянки, после чего был досрочно освобожден.
МИД РФ назвал небезопасным для россиян посещать Абхазию
«Битва отрядов ЮИД»: в Тольятти проведен квест по безопасности дорожного движения
Учащиеся получили исчерпывающую и разностороннюю информацию по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
В Новокуйбышевске для воспитанников социально-реабилитационного центра «Наш дом» провели профилактическое мероприятие
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.55
0.73
EUR 99.35
0.94
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Фермеры региона представили свою продукцию на ярмарке «Свое родное»
Зимний фестиваль «Пластилиновый дождь» возвращается в Самару
Торжественное собрание в честь юбилея подразделений ЛРР и ГК состоялось в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Челно-Вершинском районе двойной потолок жилого дома стал причиной распространения огня

17 февраля 2024 11:24
333
В Челно-Вершинском районе двойной потолок жилого дома стал причиной распространения огня

16 февраля в 09 часов 58 минут на пункт связи пожарно-спасательного отряда № 42 Челно-Вершинского муниципального района государственного казенного учреждения «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре на улице Пролетарской в селе Челно-Вершины. Согласно расписанию выезда, по рангу пожара № 1 на место вызова были направлены три единицы пожарной техники в составе дежурных караулов пожарно-спасательных частей № 112 и № 113 пожарно-спасательного отряда № 42.

По прибытии руководитель тушения пожара начальник пожарно-спасательной части № 112 пожарно-спасательного отряда № 42 Алексей Стрелюгин сообщил, что произошло задымление в двухквартирном жилом доме и наблюдается слабое горение чердака. Для разведки и тушения пожара были созданы два звена газодымозащитной службы. Найти очаг пожара никак не удавалось. Из-за двойного потолка, огонь успел уйти по пустотам в соседнюю нежилую квартиру. В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава, 3 единицы техники, применялись 3 ствола РСК-50, были созданы 4 звена газодымозащитной службы. Пожар был ликвидирован в 12 часов 05 минут, пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается надзорными органами.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре на пожаре на ул. Гагарина погиб человек
16 февраля 2024, 13:40
В Самаре на пожаре на ул. Гагарина погиб человек
Горели домашние вещи на площади 5 кв. м. Происшествия
601
В Клявлинском районе тушили пожар на ЖД-станции
16 февраля 2024, 12:11
В Клявлинском районе тушили пожар на ЖД-станции
Горели надворные постройки различного назначения общей площадью 40 квадратных метров. Происшествия
398
В поселке Волжский владелец квартиры погиб на пожаре
16 февраля 2024, 11:48
В поселке Волжский владелец квартиры погиб на пожаре
В тушении пожара принимали участие 26 человек личного состава и 6 единиц основной пожарной техники. Происшествия
398
В центре внимания
ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального
16 февраля 2024  16:43
ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального
774
В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано более 180 км дорог Самарской области
16 февраля 2024  12:52
В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано более 180 км дорог Самарской области
1295
Зимний фестиваль «Пластилиновый дождь» возвращается в Самару
16 февраля 2024  11:35
Зимний фестиваль «Пластилиновый дождь» возвращается в Самару
450
Самарскую область представлял губернатор, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров.
15 февраля 2024  17:31
В День культуры на выставке «Россия» рассказали о модельных библиотеках Самарской области
712
Этнопарк дружбы народов приглашает на праздник «Зимние забавы»
15 февраля 2024  12:19
Этнопарк дружбы народов приглашает самарцев на праздник «Зимние забавы»
513
Весь список