В Чапаевске водитель сбил женщину, которая шла по зебре

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7 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в городе Чапаевск Самарской области. Водитель 1955 года рождения (с апреля 2021 года к административной ответственности привлекался 1 раз), управляя автомобилем «Renault Logan», следовал по ул. Ленина. Напротив д. №21 водитель не уступил дорогу и совершил наезд на женщину-пешехода 1972 года рождения, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщине-пешеходу назначено амбулаторное лечение.