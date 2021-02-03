В Чапаевске в ДТП пострадал водитель "Оки"

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Еще одно ДТП 2 февраля произошло в 07:25 в Чапаевске.

Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Ока», двигаясь по 49 км автодороги «Самара-Пугачев - Энгельс- Волгоград» в направлении Саратова, при выполнении поворота налево, в нарушение ПДД РФ, выехал на встречную полосу движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2110», под управлением водителя 2002 года рождения, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Ока», бригадой скорой помощи госпитализирован в медицинское учреждение. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.