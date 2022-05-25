В Чапаевске судебные приставы арестовали торговый павильон

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Арест торгового павильона в г. Чапаевске повлиял на финансовую дисциплину руководителя организации-должника. Не желая лишаться недвижимого имущества и прибыли от деятельности, должник приступил к оплате налогового долга в 500 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов г. Чапаевска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с организации, предоставляющей в аренду помещения для торговли, налоговых платежей и недоимок. Зная об образовавшейся задолженности и возбужденном исполнительном производстве, должник без уважительных причин уклонялся от исполнения решения суда.

Несмотря на неоднократные извещения о явке к судебному приставу и предупреждения о применении в отношении юридического лица мер принудительного исполнения, последний не спешил погашать задолженность и продолжал бездействовать.

Сотрудником Службы было установлено, что в собственности организации имеется торговый павильон, места в котором сдаются в аренду. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель осуществил выход по указанному адресу и произвел арест недвижимого имущества. Должнику разъяснили, что в случае если долг по налоговым платежам не будет погашен, то арестованное имущество передадут на торги.

Не желая усугублять ситуацию, руководство организации приступило к оплате задолженности. Исполнение должником обязательств находится на контроле у судебных приставов.