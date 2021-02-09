В Чапаевске оштрафовали микрокредитную организацию

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В Управление ФССП России по Самарской области поступило обращение от жителя г. Чапаевска. Гражданин обратился с заявлением о проведении проверки по факту многочисленных смс-сообщений, поступающих на его номер телефона, с требованиями вернуть просроченную задолженность. В части сообщениях номер контактного телефона был заменен альфанумерическими символами, что нарушает требования Федерального закона. Другие смс-сообщения вводили в заблуждение – в них говорилось о передаче вопроса о возврате задолженности на рассмотрение в суд. Также в некоторых сообщениях содержалась информация о возможном направлении запроса для установления дохода и о финансовом положении должника, что не предусмотрено нормами действующего законодательства.

В результате проведенной проверки и принятых мер должностными лицами отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, выявлена организация, направлявшая смс-сообщения гражданину. Работниками Управления установлен факт нарушения организацией законодательства. В отношении компании составлен протокол по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Судом вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа — 51 тысяча рублей.

Столкнувшись с проблемой взаимодействия с «коллекторами» и микрофинансовыми организациями, жители региона всегда могут обратиться в Управление ФССП России по Самарской области. Жалобу можно направить почтовой связью по адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 17 или с помощью Интернет-приемной на сайте УФССП России по Самарской области (www.r63.fssp.gov.ru). Также обратиться в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности по т. 8 (846) 266-62-35.