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В Чапаевске ищут мужчину из Оренбуржской области

8 июня 2021 10:01
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В Чапаевске ищут мужчину из Оренбуржской области

Полицией Чапаевска разыскивается без вести пропавший гражданин Алексей Иванович Харюткин, 1979 года рождения, уроженец Оренбургской области, проживающий в г. Чапаевске, который 28.04.2021 около 8:00 часов утра вышел из дома и до настоящего момента не вернулся.

Приметы разыскиваемого: мужчина на вид 40-45 лет, волосы короткие светло-русого цвета, худощавое телосложение, европейский тип лица, рост 170 см, глаза серого цвета, имеется татуировка в виде узора на правом предплечье.

Был одет: спортивный костюм темного цвета, кофта серо-голубого цвета, ботинки темного цвета, бейсболка.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или телефонам: 8(84639)2-28-55, 8-987-909-32-29, или по телефону 112. Конфиденциальность гарантирована.

Теги: пропавшие люди розыск

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