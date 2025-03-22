В Чапаевске 18-летний водитель сбил двух 74-летних женщин

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21 марта на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.

В Чапаевске полицейские проводят проверку по факту доставления в медицинское учреждение двух женщин с травмами, полученными в ДТП. В 15:50 18-летний водитель, стаж управления транспортными средствами которого составляет несколько месяцев, управляя автомобилем Lada Priora, двигался по ул. Железнодорожная со стороны ул. Пролетарская в направлении ул. Пионерская. В пути следования, напротив дома № 29, не выбрал скорость обеспечивающую безопасность дорожного движения, нарушил правила обгона, не предоставил преимущества пешеходам и совершил наезд на двух 74-летних женщин, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходы с места ДТП госпитализированы.