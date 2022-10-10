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В Борском водитель сбил пешехода

10 октября 2022 12:36
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В Борском водитель сбил пешехода

4 октября на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек. 

Одно из ДТП произошло в 18:35 в с. Борское.  28-летний водитель, не имея права управления транспортным средством и находясь за рулем автомобиля «Лада 217030», двигался по ул. Первомайская в сторону ул. Молодежная. В пути следования, напротив д. 113 «В», допустил наезд на 52-летнего мужчину. С места происшествия пешеход доставлен в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение. Водитель привлечен к ответственности за употребления алкогольных напитков после совершения ДТП до момента прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и нарушение правил расположения ТС на проезжей части. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Теги: ДТП

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