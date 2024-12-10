В Борском районе тушили возгорание сельскохозяйственной постройки на площади 190 кв. метров

160

9 декабря в Борском районе в селе Соковнинка загорелась сельскохозяйственная постройка.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит сельскохозяйственная постройка на площади 190 квадратных метров. Произошло обрушение крыши постройки.

Оперативно были созданы два звена газодымозащитной службы.

В 21 час 37 минут пожар был локализован, в 21 час 40 минут – объявлена ликвидация открытого горения, в 2 часа 2 минуты зафиксирована полная ликвидация пожара.

На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б», 2 ствола «А».

Причины пожара устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"