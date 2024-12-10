В Борском районе тушили возгорание сельскохозяйственной постройки на площади 190 кв. метров

Я нашел ошибку
Главные новости:
Какие обследования необходимо пройти у гинеколога?
Самарский врач акушер-гинеколог: профилактические осмотры позволяют выявить заболевания на ранней стадии и предотвратить осложнения
В рамках программы каждый специалист получит 1,5 млн рублей. Кроме того, в Борском районе реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников.
"Земский доктор": к коллективу Борской больницы присоединилась семья молодых врачей
Утилизация осуществлена АО «Росспиртпром» на основании судебных решений. Изъятая продукция включала 116,25 литров крепкого алкоголя и 1 996,7 литров пива.
В регионе уничтожено более двух тысяч литров контрафактного алкоголя
Жители Самарской области при содействии службы занятости региона имеют возможность пройти профессиональное обучение и повысить квалификацию.
Учиться не поздно: служба занятости региона поможет получить новую профессию в любом возрасте
Самарская область закупит два судна на подводных крыльях за 340 млн рублей
Самарская область закупит два судна на подводных крыльях
В Самаре неизвестные напали на конно-спортивный клуб
В Самаре неизвестные напали на конно-спортивный клуб
Врач рассказала о последствиях хождения без шапки в мороз
Врач рассказала о последствиях хождения без шапки в мороз
Прокуратура Самары добивается ремонта дороги на улице Пятая линия
Прокуратура Самары добивается ремонта дороги на улице Пятая линия
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.38
-0.04
EUR 105.1
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция с элементами мастер-класса «Семейное древо»
Выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной пройдет в Самаре
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Борском районе тушили возгорание сельскохозяйственной постройки на площади 190 кв. метров

10 декабря 2024 12:08
160
В Борском районе тушили возгорание сельскохозяйственной постройки на площади 190 кв. метр

9 декабря в Борском районе в селе Соковнинка загорелась сельскохозяйственная постройка.
По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит сельскохозяйственная постройка на площади 190 квадратных метров. Произошло обрушение крыши постройки.
Оперативно были созданы два звена газодымозащитной службы.
В 21 час 37 минут пожар был локализован, в 21 час 40 минут – объявлена ликвидация открытого горения, в 2 часа 2 минуты зафиксирована полная ликвидация пожара.
На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б», 2 ствола «А».
Причины пожара устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Чапаевске мужчина погиб на пожаре из-за сигареты
10 декабря 2024, 13:40
В Чапаевске мужчина погиб на пожаре из-за сигареты
Мужчина уснул с тлеющим окурком, что привело к возгоранию. Происшествия
123
Ночной крупный пожар произошел в Безенчукском районе
10 декабря 2024, 12:34
Ночной крупный пожар произошел в Безенчукском районе
К сожалению, на месте пожара погиб один человек и один пострадал. Происшествия
129
В Кошкинском районе произошёл пожар в частном жилом доме: есть погибшие
09 декабря 2024, 11:46
В Кошкинском районе произошёл пожар в частном жилом доме: есть погибшие
По прибытии было установлено, что внутри дома горят мебель и постельные принадлежности. Происшествия
363
В центре внимания
Члены семей участников СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Самары
10 декабря 2024  13:35
Члены семей участников СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Самары
132
Общественные пространства Самары примут участие во Всероссийском конкурсе «Елки России»
10 декабря 2024  13:10
Общественные пространства Самары примут участие во Всероссийском конкурсе «Елки России»
137
Вячеслав Федорищев вышел с инициативами по поддержке многодетных и учреждении новой региональной награды
10 декабря 2024  12:38
Вячеслав Федорищев вышел с инициативами по поддержке многодетных и учреждении новой региональной награды
214
Самарская область вновь вошла в число лучших регионов страны
10 декабря 2024  11:19
Самарская область вновь вошла в число лучших регионов страны
177
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем Героев Отечества
9 декабря 2024  10:28
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем Героев Отечества
408
Весь список