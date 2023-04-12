В Борском районе перевернулась машина

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11 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 15:30 час. в Борском районе. 67-летний водитель (с апреля 2022 г. к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 16 раз), находясь за рулем автомашины «Lada Granta», двигался по автодороге «Борское-Таволжанка» в направлении с. Гвардейцы. В пути следования на 6 км. данной автодороги, не справился с рулевым управлением, допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. С места происшествия водитель госпитализирован в медицинское учреждение.