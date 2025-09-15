Я нашел ошибку
От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения
От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом
Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры.
Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
В Борском районе ликвидировали пожар дома и бани на площади 130 квадратных метров

15 сентября 2025 11:49
130
В Борском районе ликвидировали пожар дома и бани на площади 130 квадратных метров

13 сентября в 23 часа 26 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение, что в селе Долматовка горит дом. По прибытии к месту пожара было установлено, что горят дом и баня на площади 130 квадратных метров. 


В 00 часов 7 минут пожар был локализован, в 00 часов 12 минут - объявлена ликвидация открытого горения, в 1 час 29 минут - полная ликвидация пожара. Всего на месте вызова работали три единицы техники. На тушение было подано 3 ствола «Б.
Пострадавших и погибших, к счастью, нет. Причины пожара устанавливаются.

 

