В Борском районе ликвидировали пожар дома и бани на площади 130 квадратных метров

130

13 сентября в 23 часа 26 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение, что в селе Долматовка горит дом. По прибытии к месту пожара было установлено, что горят дом и баня на площади 130 квадратных метров.



В 00 часов 7 минут пожар был локализован, в 00 часов 12 минут - объявлена ликвидация открытого горения, в 1 час 29 минут - полная ликвидация пожара. Всего на месте вызова работали три единицы техники. На тушение было подано 3 ствола «Б.

Пострадавших и погибших, к счастью, нет. Причины пожара устанавливаются.