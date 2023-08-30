В Борском пьяный сельчанин попытался угнать две машины

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Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина проникал в чужие автомобили и пытался их угнать.

Утром в дежурную часть Борского обратились местные жители - владельцы автомобилей ВАЗ 21041 и ВАЗ 21124, которые сообщили о том, что в их автомобили, припаркованные на одной улице, проник неизвестный и попытался их похитить.

Полицейские установили, что в легковушки проникли, повредив двери и попытались завести двигатель. Эксперты изъяли следы пальцев рук, участковые провели подворовой обход.

В ходе оперативных мероприятий полицейским поступила информация о причастности к произошедшему ранее судимого 20-летнего местного жителя. Молодого человека задержали.

В ходе опроса задержанный признал свою вину и рассказал, что ночью, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заметил припаркованную легковушку, повредил дверь и попытался завести ее путем замыкания проводов. Попытки мужчины не увенчались успехом и он решил оставить этот автомобиль и пойти домой, по дороге заметил еще одну машину и проделал с ней те же манипуляции, но и ее не удалось угнать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО

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