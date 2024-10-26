В Большой Глушице пьяный мужчина решил самостоятельно доехать до дома

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Сельского жителя с признаками опьянения за рулем автомобиля задержали сотрудники Госавтоинспекции.

В октябре текущего года в ночное время на улице Ленинградской в селе Большая Глушица сотрудники ДПС ОМВД России по Большеглушицкому району для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ 21063 под управлением местного жителя 2003 года рождения.

Во время административной процедуры полицейские установили, что автомобиль не принадлежит селянину. Кроме того, выявили у не имеющего водительского удостоверения водителя признаки опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, от которого он категорически отказался. Для дальнейшего разбирательства ранее не судимого молодого человека доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку, о чем оповестили хозяина машины. По словам автовладельца, он не знал, что у друга нет прав и разрешил покататься на автомобиле.

Во время сбора материала по административному правонарушению, предусмотренному ст.12.26 КоАП РФ сотрудники Госавтоинспекции установили, что местный житель в августе 2024 года совершил аналогичное правонарушение.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.264.1 УК РФ, задержанный пояснил полицейским, что выпив 8 или 9 бутылок пива в кафе, он, несмотря на опьянение, решил добраться домой за рулем автомобиля.

Отделением дознания ОМВД России по Большеглушицкому району продолжается работа по расследованию уголовного дела и установлению всех обстоятельств произошедшего.