В Большой Глушице пьяный мужчина решил самостоятельно доехать до дома

Я нашел ошибку
Главные новости:
В небе над Самарской областью у самолетов сработала сигнализация о столкновении
В небе над Самарской областью у самолетов сработала сигнализация о столкновении
Сотрудница банка из Тольятти предотвратила хищении более 900 тыс.рублей
Сотрудница банка из Тольятти предотвратила хищении более 900 тыс.рублей
Сотрудники Главного управления МВД России по Самарской области организовали экскурсию для кадетов
Сотрудники Главного управления МВД России по Самарской области организовали экскурсию для кадетов
Оказание государственных услуг РЭО Управления МВД России по Самаре с 29 октября 2024 года будет осуществляться по новому адресу
Оказание государственных услуг РЭО Управления МВД России по Самаре с 29 октября 2024 года будет осуществляться по новому адресу
Володин рассказал о вступающих в силу в ноябре российских законах
Володин рассказал о вступающих в силу в ноябре российских законах
В Самаре пройдет культурно-исторический форум «Дни самарской культуры»
В Самаре пройдет культурно-исторический форум «Дни самарской культуры»
Самарчанку при покупке музыкальной студии хотели обмануть мошенники
Самарчанку при покупке музыкальной студии хотели обмануть мошенники
жители Самарской области все чаще выбирают для поездок Северный Кавказ
Жители Самарской области все чаще выбирают для поездок Северный Кавказ
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.67
-0.07
EUR 104.81
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
2 ноября «Ночь искусств» пройдет в Самаре в СОУНБ
26 октября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»
В Самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Большой Глушице пьяный мужчина решил самостоятельно доехать до дома

26 октября 2024 10:41
151
В Большой Глушице пьяный мужчина решил самостоятельно доехать до дома

Сельского жителя с признаками опьянения за рулем автомобиля задержали сотрудники Госавтоинспекции.

В октябре текущего года в ночное время на улице Ленинградской в селе Большая Глушица сотрудники ДПС ОМВД России по Большеглушицкому району для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ 21063  под управлением местного жителя 2003 года рождения.

Во время административной процедуры полицейские установили, что автомобиль не принадлежит селянину. Кроме того, выявили у не имеющего водительского удостоверения водителя признаки опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, от которого он категорически отказался. Для дальнейшего разбирательства ранее не судимого молодого человека доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку, о чем оповестили хозяина машины. По словам автовладельца, он не знал, что у друга нет прав и разрешил покататься на автомобиле.

Во время сбора материала по административному правонарушению, предусмотренному ст.12.26 КоАП РФ сотрудники Госавтоинспекции установили, что местный житель в  августе 2024 года совершил аналогичное правонарушение.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.264.1 УК РФ, задержанный пояснил полицейским, что выпив 8 или 9 бутылок пива в кафе, он, несмотря на опьянение, решил добраться домой за рулем автомобиля.

Отделением дознания ОМВД России по Большеглушицкому району продолжается работа по расследованию уголовного дела и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Гость областной столицы, управляя Audi, нарушил требования ПДД и ездил по встречке
22 октября 2024, 11:14
Гость областной столицы, управляя Audi, нарушил требования ПДД и ездил по встречке
Материалы, собранные сотрудниками полиции, направлены в суд для принятия решения по существу. Происшествия
781
ГИБДД и дорожники предложили меры по снижению смертности в ДТП
17 октября 2024, 11:14
ГИБДД и дорожники предложили меры по снижению смертности в ДТП
Глава Госавтоинспекции Михаил Черников призвал рассмотреть инженерные решения проблемы. В стране
655
Самарской области госавтоинспекторы напомнили участникам дорожного движения о пользе световозвращающих элементов
17 октября 2024, 09:58
В Самарской области госавтоинспекторы напомнили участникам дорожного движения о пользе световозвращающих элементов
Встречи прошли в рамках акции «Засветись» . Общество
526
В центре внимания
Оказание государственных услуг РЭО Управления МВД России по Самаре с 29 октября 2024 года будет осуществляться по новому адресу
26 октября 2024  11:53
Оказание государственных услуг РЭО Управления МВД России по Самаре с 29 октября 2024 года будет осуществляться по новому адресу
181
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
25 октября 2024  11:50
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
379
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
25 октября 2024  11:02
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
359
Основным вопросом обсуждения стала подготовка инженерных кадров для ракетно-космической отрасли.
24 октября 2024  17:49
Вячеслав Федорищев встретился с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом
562
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
24 октября 2024  13:54
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
579
Весь список