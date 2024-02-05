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В Большой Глушице горел дом

5 февраля 2024 11:00
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В Большой Глушице горел дом

2 февраля в 18 часов 30 минут на пульт связи пожарно-спасательной части № 132 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» пришло сообщение о пожаре в селе Большая Глушица.

По данному вызову выехал дежурный караул. По прибытии было установлено, что горит жилой дом на площади 15 квадратных метров. Без промедления начальник караула создал звено газодымозащитной службы, и, не теряя ни минуты, работники вошли в задымленное здание и быстро ликвидировали очаг возгорания. Благодаря слаженным и грамотным действиям, огнеборцы справились с огненной стихией и отстояли дом с наименьшим ущербом для его жителей. В 19 часов пожар был потушен полностью. Для ликвидации пожара были задействованы три человека личного состава, одна единица пожарной техники. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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