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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 05, 06 и 07 августа в большинстве районов Самарской области ожидается жара +30, +34 С».

Для того чтобы пережить жару без вреда для здоровья, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям и гостям г. Самары и Самарской области соблюдать ряд несложных правил: