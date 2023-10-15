В Большеглушицком районе вечером двое погибли в ДТП

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Вечером 14 октября на трассе А-300 около села Мокша Большеглушицкого района произошло дорожно-транспортное происшествие. Во встречном направлении столкнулись два легковых автомобиля. В результате столкновения два человека погибли.

Для проведения работ по деблокированию погибших из аварийных автомобилей на место происшествия в 19.40 оперативным дежурным были направлены спасатели поисково-спасательного отряда Самарской области. Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели деблокировали погибших и передали сотрудникам полиции. В 21.10 спасательные работы на месте происшествия были окончены, сообщает ПСС по Самарской области.