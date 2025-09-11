Я нашел ошибку
Бастрыкину доложат о проверке возможного нарушения прав девочки в Тольятти
Игрок «Крыльев Советов» попал в топ-7 РПЛ по числу ударов в створ
Обманутые клиенты самарского автосалона обратились к Путину и Федорищеву
Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз
в Большеглушицком районе завершён ремонт региональной трассы, а в Самаре модернизированы «гостевые» маршруты
Хвостатый детектив в Самаре вернул украденный ноутбук
Каждая десятая компания планирует сократить штат осенью
Врач призвала не злоупотреблять кофеином
В Большеглушицком районе сотрудники полиции работают на месте смертельного ДТП

11 сентября 2025 09:51
139
В Большеглушицком районе сотрудники полиции работают на месте смертельного ДТП

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и наехала на дерево.

В автомобиле находились два человека. Пассажир, женщина 1964 года рождения, получила травмы различной степени тяжести и госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи. Водитель, мужчина 1958 года рождения, со слов очевидцев, скончался до момента ДТП.

Полицейские провели осмотр места аварии, зафиксировали все обстоятельства происшествия и обеспечили безопасность дорожного движения. На месте происшествия также работали пожарные - спасатели ПСЧ №133 противопожарной службы Самарской области

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий для установления всех причин и обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Движение на участке дороги, где произошло ДТП, в настоящее время восстановлено. Полиция призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, особенно в сложных погодных условиях.

