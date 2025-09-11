В Большеглушицком районе сотрудники полиции работают на месте смертельного ДТП

139

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и наехала на дерево.

В автомобиле находились два человека. Пассажир, женщина 1964 года рождения, получила травмы различной степени тяжести и госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи. Водитель, мужчина 1958 года рождения, со слов очевидцев, скончался до момента ДТП.

Полицейские провели осмотр места аварии, зафиксировали все обстоятельства происшествия и обеспечили безопасность дорожного движения. На месте происшествия также работали пожарные - спасатели ПСЧ №133 противопожарной службы Самарской области

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий для установления всех причин и обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Движение на участке дороги, где произошло ДТП, в настоящее время восстановлено. Полиция призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, особенно в сложных погодных условиях.