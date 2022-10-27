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В Большеглушицком районе Лексус врезался в мотоблок

27 октября 2022 11:58
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В Большеглушицком районе Лексус врезался в мотоблок

26 октября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек. 

Одно из ДТП произошло в 17:59 в Большеглушицком районе. 31-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Lexus LX 600», двигался по ул. Бакинской с. Большая Глушица в направлении ул. Ярморочная. В пути следования, напротив д. 20, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении самоходного механизма сельскохозяйственного назначения – мотоблока под управлением 63-летнего водителя, и допустил столкновение с ним. В медицинское учреждение доставлен водитель мотоблока.

Теги: ДТП

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