В Большеглушицком районе горела трава на площади 500 квадратных метров

123

Работники пожарно-спасательной части №132 тушили траву возле села Малая Глушица.



12 июня в 12 часов 17 минут на пункт связи поступило сообщение о том, что в 3 километрах южнее села Малая Глушица горит трава. К месту вызова был направлен пожарный расчет пожарно-спасательной части № 132. По прибытии к месту пожара было установлено, что горит трава на площади 500 квадратных метров, угрозы распространения огня нет. В 14 часов пожар был полностью потушен. Всего на месте вызова работали 2 человека личного состава и одна пожарная автоцистерна. Причины пожара устанавливаются.