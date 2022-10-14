В Большечерниговском районе задержан пьяный водитель

52

Находясь на маршруте патрулирования, на одной из улиц села, инспекторы дорожно-патрульной службы О МВД России по Большечерниговскому району, обратили внимание на автомобиль «ВАЗ 21099», водитель которого, увидев патрульных, резко увеличил скорость транспортного средства и попытался скрыться. После непродолжительной погони и требований, с использованием проблесковых маяков, прекратить движение, автомобиль был остановлен. Из-за руля, неуверенной походкой, вышел мужчина. Сотрудники полиции отстранили его от управления транспортным средством и предложили пройти освидетельствование, в ходе проведения которого у 27 – летнего нарушителя установлено состояние алкогольного опьянения. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В рамках дальнейшей проверки сотрудники ДПС установили, что годом ранее водитель лишен права управления транспортом по приговору суда за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде принудительных работ, с лишением права управления транспортным средством на 2 года 6 месяцев.

Группой дознания Отделения МВД России по Большечерниговскому району в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.