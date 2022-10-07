В Большечерниговском районе хозяйка магазина перевела себе деньги многодетной матери

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В дежурную часть Отделения МВД России по Большечерниговскому району за помощью обратилась 24-летняя местная жительница, которая пояснила, что женщина 1991 года рождения неправомерно завладела денежными средствами с ее банковской карты.

В ходе проведенной проверки полицейскими установлено, что потерпевшая, мать 4-х малолетних детей в течение длительного времени не оплачивала продукты питания, которые брала в магазине подозреваемой под расписку. Хозяйка магазина, зная о наличии у безработной женщины банковской карты, на которую в определенный день зачисляются детские пособия, пришла к ней домой, потребовала разблокировать телефон и показать состояние расчетного счета в мобильном приложении. Потерпевшая, не предполагая корыстного умысла знакомой, выполнила ее требования, оставила телефон и ушла в другую комнату. Через несколько часов, после ухода «гостьи», девушка обнаружила, что с ее расчетного счета похищены все денежные средства: подозреваемая похитила не только деньги, ранее находящиеся на карте, но и поступившие во время ее визита детские пособия. Ущерб потерпевшей составил 57,9 тысяч рублей.



Группой дознания ОМВД России по Большечерниговскому району уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.330 УК РФ «Самоуправство» с обвинительным актом в отношении подозреваемой направлено в суд. Санкция инкриминируемой женщине статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 000 рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев.



Полицейские напоминают, что при соблюдении правил безопасности и достаточной бдительности граждан, большинства случаев краж можно избежать. Чтобы не стать жертвой преступного посягательства, гражданам необходимо быть бдительными. Не оставлять без внимания свои личные вещи: пакеты, сумки, кошельки, телефоны. Сообщить о противоправных действиях можно в ближайшем отделе полиции или по телефону «102».