В Богатовском районе рабочий пострадал от бульдозера

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По версии следствия, 34-летний мужчина, являвшийся вышкомонтажником в организации, специализирующейся на оказании услуг по монтажу и ремонту буровых вышек, находился на базе для временной стоянки и хранения автотранспорта, где осуществлял сцепку бульдозера с автомобилем в целях последующей его транспортировки. В ходе выполнения указанных работ машинист бульдозера совершил наезд на последнего, прижав его к бамперу автомобиля. В результате произошедшего, потерпевший получил телесные повреждения в виде множественных переломов. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, истребованы документы, регламентирующие охрану труда в организации – работодателе. Расследование уголовного дела продолжается, собощает СУ СК.