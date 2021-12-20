В ближайшее время на территории региона прогнозируется обильный снег и порывы ветра

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По данным Приволжского УГМС прогнозируется обильный снег, метель, местами порывы ветра 15-20 м/с, налипание мокрого снега. На дорогах снежные заносы.

В этой связи рекомендуем автомобилистам: выбирать скорость движения с учетом состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге; сохранять дистанцию и боковой интервал движения; отказаться от совершения необдуманных маневров и обгонов; быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов; проверить исправность щеток ветрового стекла и обдув стекла.

Пешеходам следует быть предельно внимательными при пересечении проезжей части; в условиях непогоды и темного времени суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.

Будьте максимально внимательны!