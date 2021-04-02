В Благовещенске горит кардиоцентр

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Восемь врачей продолжают работу в одной из операционных кардиоцентра Благовещенска, который загорелся сегодня утром, сообщили "Интерфаксу" в Амурской медакадемии, к которой относится центр.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Горит кровля, угрозы для пациента и медиков нет, уточнил собеседник агентства. Как сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев, всего эвакуированы около ста человек, из них 67 – пациенты. Здание тушат более 30 пожарных и 11 единиц техники.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщили в Главном управлении МЧС по Амурской области. "Предварительная причина возгорания – нарушения в работе электропроводки", – сказали "Интерфаксу" в региональной прокуратуре.