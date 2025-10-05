Я нашел ошибку
Главные новости:
Вода с лимоном натощак полезна благодаря уникальным свойствам цитруса.
Диетолог: напиток - вода с лимоном взбодрит организм лучше кофе
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Водителю ГАЗели на месте была оказана разовая медицинская помощь.
В Безенчукском районе вечером столкнулись Lada Priora и ГАЗель
Называя себя родственницей Сергея Шойгу она завела новых знакомых, предлагала им инвестировать в бизнес.
Женщина сменила фамилию на Шойгу и обманула несколько десятков человек на деньги
В Самаре ночью +3°С, +5°С, днем +14°С, +16°С.
6 октября в регионе без осадков, до +15°С
В Тольятти попал в аварию рейсовый автобус
В Тольятти попал в аварию рейсовый автобус
Тольятти ждет потрясающую пианистку Ножель Скрябину и виртуозную скрипачку Маргариту Афанасьеву.
В Тольяттинской филармонии выступят стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова
«Спортивный диктант» проходит более чем на 800 площадках по всей России.
Михаил Дегтярев дал старт спортивно-просветительской акции «Спортивный диктант»
Чтобы минимизировать стресс при переходе, эксперт порекомендовала сменить учреждение в начале учебного года или на стыке четверти.
Эксперт назвала причины поменять школу за год до ЕГЭ
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Безенчукском районе вечером столкнулись Lada Priora и ГАЗель

5 октября 2025 20:14
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Водителю ГАЗели на месте была оказана разовая медицинская помощь.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 5 октября  примерно в 17:45 час. мужчина 2003 г.р., управляя автомобилем Lada Priora, двигаясь со стороны с. Екатериновка в направлении с. Владимировка, на 14 км автомобильной дороги "Безенчук-Александровка", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗель, под управлением мужчины 1980 г.р., который двигался во встречном направлении со стороны с. Владимировка.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Водителю ГАЗели на месте была оказана разовая медицинская помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО
 

В Тольятти попал в аварию рейсовый автобус
05 октября 2025, 17:45
В Тольятти попал в аварию рейсовый автобус
Очевидцы сообщали, что автобус врезался в столб. В стране
Спасатели деблокировали девочку с многочисленными травмами из легкового автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи.
05 октября 2025, 15:04
Пострадавшим ночью в ДТП в Сызранском районе потребовалась помощь спасателей
Спасатели деблокировали девочку с многочисленными травмами из легкового автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи. Происшествия
В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист
05 октября 2025, 13:38
В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист
Водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение, ему рекомендовано  амбулаторное лечение. Происшествия
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
4 октября 2025  13:26
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
