В Безенчукском районе вечером столкнулись Lada Priora и ГАЗель

184

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 5 октября примерно в 17:45 час. мужчина 2003 г.р., управляя автомобилем Lada Priora, двигаясь со стороны с. Екатериновка в направлении с. Владимировка, на 14 км автомобильной дороги "Безенчук-Александровка", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗель, под управлением мужчины 1980 г.р., который двигался во встречном направлении со стороны с. Владимировка.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Водителю ГАЗели на месте была оказана разовая медицинская помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

