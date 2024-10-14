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В Безенчукском районе в ДТП пострадали двое детей

14 октября 2024 12:22
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В Безенчукском районе в ДТП пострадали двое детей

13 октября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 6 человек. 

Одно из ДТП произошло в 12:50 в Безенчукском районе. 1-летний водитель, управляя автомобилем Honda Domani, двигался по автодороге «Самара-Волгоград-Звезда». В пути следования, на 1 км, выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет. Водитель и двое несовершеннолетних пассажира 10 и 13 лет бригадой скорой медицинской помощи доставлены в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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