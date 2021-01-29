В Безенчукском районе попался браконьер с двумя убитыми зайцами-русаками

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24 января в одном из охотхозяйств муниципального района Безенчукский Самарской области инспекторами производственного охотничьего контроля был остановлен снегоход с охотником для проверки документов.

При осмотре снегохода в багажнике были обнаружены 2 зайца-русака. По факту превышения суточной нормы добычи зайца и отсутствия отметки в разрешении на добычу охотничьих ресурсов составлен протокол по делу об административном правонарушении.

В настоящее время материал направлен для принятия решения в мировой суд. По результатам рассмотрения и вступления постановления в законную силу департаментом охоты и рыболовства Самарской области будут приняты меры по взысканию причиненного государству материального ущерба.