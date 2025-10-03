В Безенчукском районе ликвидировали возгорание сухой травы на 1000 кв. метрах

143

2 октября в 17:20 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в вблизи городского поселения Осинки Безенчукского района горит трава.

На место вызова незамедлительно были направлены расчеты пожарно-спасательной части №115 Отряда № 44 в количестве 2 единиц техники и 6 человек личного состава.

По прибытии на место было установлено, что горит трава на площади 1000 квадратных метров.

Оперативно на тушение были поданы 2 ствола «Б».

Локализация пожара зафиксирована в 18:30, а ликвидация открытого горения – в 19:02.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара выясняются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"