Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42
Активность Солнца внезапно выросла и может достичь второго максимума
63% соискателей признались, что процесс поиска работы ускорился благодаря цифровым помощникам
Дорогу на переулке Водителей отремонтировали в Самаре
Россиянам заблокировали платежное приложение в Турции
Вячеслав Федорищев рассказал, на что потратят деньги от продажи Представительства Самарской области
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
Омывайка, шины и антифриз: что самарские автомобилисты покупают к зиме
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Безенчукском районе ликвидировали возгорание сухой травы на 1000 кв. метрах

3 октября 2025 10:42
143
В Безенчукском районе ликвидировали возгорание сухой травы на 1000 кв. метрах

2 октября в 17:20 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в вблизи городского поселения Осинки Безенчукского района горит трава.
На место вызова незамедлительно были направлены расчеты пожарно-спасательной части №115 Отряда № 44 в количестве 2 единиц техники и 6 человек личного состава.
По прибытии на место было установлено, что горит трава на площади 1000 квадратных метров.
Оперативно на тушение были поданы 2 ствола «Б».
Локализация пожара зафиксирована в 18:30, а ликвидация открытого горения – в 19:02.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара выясняются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

