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В Башкирии шесть человек погибли и десять пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком

25 июля 2022 14:54
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Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения.

Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Башкирии, получивших травмы везут в больницы, сообщили в прокуратуре региона, передает РИА Новости.

В прокуратуре региона уточнили, что авария произошла на 1413-м километре автодороги М-5 "Урал". "В результате аварии шесть пассажиров погибли, десять, в том числе трое несовершеннолетних, получили различные травмы. Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения Благоварского, Чишминского районов и Уфы", - сообщает надзорное ведомство.

В прокуратуре добавили, что для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место ДТП выехал прокурор Благоварского района Айтуган Идрисов. "В рамках организованной прокуратурой проверки будет дана оценка законности оказания услуг по перевозке граждан, а также соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, прибывшие на место ДТП спасатели деблокировали пострадавших и оказали им первую медицинскую помощь. К работе также привлечены психологи министерства. Всего к ликвидации последствий аварии привлечено 25 человек и пять единиц техники.

"Движение на автодороге не затруднено. Разлива топлива нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. В главном управлении МЧС работает оперативный штаб", - резюмировали в ведомстве.

 

Фото:   РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан

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