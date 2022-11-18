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В Башкирии при пожаре погибла семья с пятью детьми

18 ноября 2022 09:55
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В Башкирии при пожаре погибла семья с пятью детьми

Семь человек погибли при пожаре в частном доме в Стерлитамакском районе, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. Пожар произошел в деревне Матвеевка в квартире жилого двухквартирного дома. Во время тушения было обнаружено семь погибших: двое взрослых, мужчина и женщина, и пять детей — мальчики. 

В тушении пожара принимают участие 62 человека и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России — 24 человека и семь единиц техники. На место выехал начальник МЧС по Башкирии Марат Латыпов.

Как уточняет Следственный комитет России, пожар произошел около 3:27. В квартире на тот момент находились родители и семеро детей. Двоих детей удалось спасти отцу. В 5:19 пожар локализован на площади 56 кв. м.

По информации министерства семьи и соцзащиты республики, многодетная семья была благополучной. В ней воспитывались не только родные, но и приемные дети.

Следственными органами СКР по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), пишет Коммерсантъ.

Теги: Пожар

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