В Автограде сотрудники полиции пресекли работу игорного заведения

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Полицейские Тольятти получили оперативную информацию о функционировании незаконного игорного заведения в одном из домов на бульваре Королева в Автозаводском районе города.

Полицейские в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что по данному адресу, в нежилом помещении, действительно располагался игровой клуб. Сотрудниками органов внутренних дел установлен и задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности – ранее не судимая местная жительница 1972г.р.. В ходе осмотра помещения оперативники обнаружили и изъяли оборудование, с помощью которого осуществлялся выход в сеть «Интернет» - это 4 монитора, 4 системных блока и 2 ноутбука.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает лишения свободы на срок до двух лет.