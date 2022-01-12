В Алтайском крае неизвестные массово убили лошадей

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Принадлежащие одному из жителей села Алексеевка Петропавловского района в Алтайском крае 53 лошади были обнаружены мертвыми. Об умышленном убийстве животных он сообщил полиции, указали в управлении МВД по региону.

Сотрудники полиции изучают все обстоятельства уголовного дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Уточняется также, что на контроль расследование дела поставил начальник управления МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян.

Общественная служба новостей сообщала, что бывшего экономиста ФСИН Нижегородской области осудили условно за поборы с подчиненных. Суд дал ему два года и 10 месяцев лишения свободы, но приговор еще не вступил в законную силу.

Сотрудникам удалось узнать о помощи, которую бывший экономист ФСИН с 2016 по 2020 год оказывал руководителю регионального управления в сборе денежных средств с подчиненных из выплачиваемых им премий, пишет osnmedia.ru.