В аэропорту Самары погиб мужчина летевший из Баку в Минск

162

В аэропорту Курумоч в четверг, 5 мая, в 7 часов 15 минут совершил вынужденную посадку самолет из-за плохого самочувствия пассажира. К сожалению, спасти гражданина не удалось.

Как сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации, по предварительным данным на борту лайнера выполнявшего рейс В2740 "Баку-Минск" стало плохо мужчине 1958 года рождения, болеющего неизлечимым недугом. Командир корабля принял решение совершить вынужденную посадку в Самаре. Однако, в 7 часов 23 минуты гражданин скончался.

В настоящий момент следователи проводят проверку, выясняют все обстоятельства ЧП.

Напомним, ограничения на полеты в 11 городов юга и центра России продлены. До 3:45 по московскому времени 7 мая, как сообщили в Росавиации, закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, пишет ГТРК Самара.