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В Адлере мужчина открыл огонь по судебным приставам, два человека погибли
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В Адлере мужчина открыл огонь по судебным приставам, два человека погибли

9 июня 2021 16:20
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Полиция задержала стрелявшего.

В Адлере мужчина открыл огонь по судебным приставам. В результате происшествия погибли два человека. ТАСС собрал все, что известно об инциденте на данный момент.

Сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть отдела полиции по Адлерскому району Сочи около 10:35 мск.

Конфликт произошел на улице Просвещения при выселении жителей из многоквартирного дома. Во время словесной перепалки с приставами один из жителей устроил стрельбу.

Двое приставов умерли на месте от полученных ранений. Еще один человек получил травмы.

Полиция задержала стрелявшего. По данным источника ТАСС, мужчина сам сдался сотрудникам органов.

Предполагаемый злоумышленник - 60-летний местный житель Вартан Кочиян. В производстве приставов находились материалы о выселении Кочияна из дома. Решение принял суд, но мужчина с ним был не согласен.

Дом, из-за которого возник конфликт, признали в 2020 году самовольной постройкой.

Федеральная служба судебных приставов возбудила в 2016-2019 годах в отношении подозреваемого три исполнительных производства. В 2016 году - производство о наложении ареста, в 2018 году - дело о взыскании почти 200 тыс. рублей долга, а также исполнительского сбора в 13 800 рублей. Еще одно исполнительное производство было возбуждено в 2019 году о взыскании исполнительского сбора в 1 тыс. рублей.

В Росгвардии сообщили, что подозреваемый в убийстве двух приставов владел оружием незаконно.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Следователи возбудили уголовное дело.

 

Фото:   соцсети

Теги: Адлер Погибли двое стрельба

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