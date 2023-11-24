в 88 % случаев самокатчики виновны в ДТП

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Эксперты страховой компании «Согласие» изучили статистику аварий с участием водителей застрахованных по каско автомобилей и самокатов за текущий год. Как отметили специалисты, в 88 % случаев столкновения с авто были спровоцированы самокатчиками. Основные причины – передвижения водителей СИМ на запрещающий сигнал светофора, высокая скорость, пересечение транспортных потоков.

Нередко автомобилисты обращались по страховым полисам в т. ч. из-за повреждений припаркованных машин неосторожными самокатчиками.

В 35 % происшествий управлявшие двухколесным средством передвижения после столкновений тут же покидали место ДТП. Наиболее неординарный случай произошел недавно в Москве. Водитель Ford Mondeo поворачивал во двор жилого дома, и ехавший поблизости самокатчик, не справившись с управлением, неожиданно врезался в автомобиль. От удара водитель самоката упал на капот машины, оставил вмятины, затем быстро поднялся и уехал. Ущерб предварительно оценивается в 53,1 тыс. руб. Убыток находится на стадии урегулирования.

Безусловный лидер по количеству аварий с самокатами – Москва: там произошло 54 % ДТП. На Подмосковье приходится 12 % аварий. Остальные эпизоды произошли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Барнауле, Ижевске, Казани, Кемерове, Перми, Ярославле и других городах России. Наибольшее количество происшествий зафиксировано в июле и августе: в эти месяцы произошло по 15 % и 17 % ДТП соответственно.

Убыток с самым высоким страховым возмещением из-за ДТП с самокатом, урегулированный «Согласием» в этом году, связан с аварией в Новой Москве. Водитель Honda CR-V не пропустил 17-летнего подростка на электросамокате, и произошло столкновение. Юноша не пострадал. А у автомобиля потребовалось восстанавливать капот, передний бампер, переднее ветровое стекло и правое крыло. Ремонт машины обошелся в 344 тыс. руб.

Вторую по величине страховую выплату получил владелец Audi A5 – почти 326 тыс. руб. Мужчина на электросамокате проигнорировал красный сигнал светофора и спровоцировал столкновение с иномаркой. У Audi повредились передний бампер, левое переднее крыло и капот. А у самоката – переднее колесо и передняя вилка. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.

Замыкает топ-3 авария в Москве на Мичуринском проспекте. Водитель застрахованного в «Согласии» Volkswagen Touareg въезжал на парковку и не обеспечил необходимый боковой интервал. В результате ему пришлось уходить от столкновения с внезапно выехавшим на дорогу человеком на электросамокате. Потеряв контроль над управлением, автомобилист врезался в стоящий неподалеку автомобиль марки Kia. Страховое возмещение по полису каско составило 179,1 тыс. руб.