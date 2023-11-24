Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году победителей определяли в 11 номинациях.
Резиденты «Жигулёвской долины» стали финалистами конкурса «Достояние губернии-2023»
Самарская область присоединилась к информационной кампании по популяризации волонтерства
Подарки, песни, цветы и тёплые слова - для самых любимых   
Накануне Дня матери в самарском регионе поздравили многодетных мам и матерей участников СВО
Самарчанка стала победительницей турнира в одиночном разряде.
Екатерина Зиронова из Самарской области выиграла молодежное первенство России по настольному теннису
Работы на улично-дорожной сети организованы круглосуточно.
С улиц Самары на площадки временного складирования вывезено около 5 100 тонн снега
По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».
В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта
Грузовой терминал станции «Безымянка», как структурное подразделение ОАО «РЖД», является одним из флагманских терминалов.
В Самарской области стартовала модернизация грузового терминала станции «Безымянка»
Сейчас на дороги выведено максимальное количество патрульных экипажей.
Полицейские региона оказывают помощь жителям и гостям Самарской области
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.12
-0.04
EUR 96.23
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта
10 лет исполняется проекту «Россия – моя история»
Полицейские и общественники региона провели профилактические встречи антикоррупционной направленности
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В 88 % случаев самокатчики виновны в ДТП

24 ноября 2023 12:14
191
в 88 % случаев самокатчики виновны в ДТП

Эксперты страховой компании «Согласие» изучили статистику аварий с участием водителей застрахованных по каско автомобилей и самокатов за текущий год. Как отметили специалисты, в 88 % случаев столкновения с авто были спровоцированы самокатчиками. Основные причины – передвижения водителей СИМ на запрещающий сигнал светофора, высокая скорость, пересечение транспортных потоков.  

Нередко автомобилисты обращались по страховым полисам в т. ч. из-за повреждений припаркованных машин неосторожными самокатчиками.    

В 35 % происшествий управлявшие двухколесным средством передвижения после столкновений тут же покидали место ДТП. Наиболее неординарный случай произошел недавно в Москве. Водитель Ford Mondeo поворачивал во двор жилого дома, и ехавший поблизости самокатчик, не справившись с управлением, неожиданно врезался в автомобиль. От удара водитель самоката упал на капот машины, оставил вмятины, затем быстро поднялся и уехал. Ущерб предварительно оценивается в 53,1 тыс. руб. Убыток находится на стадии урегулирования.

Безусловный лидер по количеству аварий с самокатами – Москва: там произошло 54 % ДТП. На Подмосковье приходится 12 % аварий. Остальные эпизоды произошли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Барнауле, Ижевске, Казани, Кемерове, Перми, Ярославле и других городах России. Наибольшее количество происшествий зафиксировано в июле и августе: в эти месяцы произошло по 15 % и 17 % ДТП соответственно. 

Убыток с самым высоким страховым возмещением из-за ДТП с самокатом, урегулированный «Согласием» в этом году, связан с аварией в Новой Москве. Водитель Honda CR-V не пропустил 17-летнего подростка на электросамокате, и произошло столкновение. Юноша не пострадал. А у автомобиля потребовалось восстанавливать капот, передний бампер, переднее ветровое стекло и правое крыло. Ремонт машины обошелся в 344 тыс. руб.

Вторую по величине страховую выплату получил владелец Audi A5 – почти 326 тыс. руб. Мужчина на электросамокате проигнорировал красный сигнал светофора и спровоцировал столкновение с иномаркой. У Audi повредились передний бампер, левое переднее крыло и капот. А у самоката – переднее колесо и передняя вилка. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.

Замыкает топ-3 авария в Москве на Мичуринском проспекте. Водитель застрахованного в «Согласии» Volkswagen Touareg въезжал на парковку и не обеспечил необходимый боковой интервал. В результате ему пришлось уходить от столкновения с внезапно выехавшим на дорогу человеком на электросамокате. Потеряв контроль над управлением, автомобилист врезался в стоящий неподалеку автомобиль марки Kia. Страховое возмещение по полису каско составило 179,1 тыс. руб.

 

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Водитель в Новокуйбышевске сбил девушку-подростка и уехал
23 ноября 2023, 10:41
Водитель в Новокуйбышевске сбил девушку-подростка и уехал
Девушка на месте происшествия полицейским на самочувствие не жаловалась, о медицинской помощи не просила. Происшествия
316
ДТП в Волжском районе в снегопад: пострадали двое
23 ноября 2023, 10:33
ДТП в Волжском районе в снегопад: пострадали двое
22 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадало 8 человек. Происшествия
289
ДТП с участием такси произошло в Сызранском районе
22 ноября 2023, 11:11
ДТП с участием такси произошло в Сызранском районе
В аварии пострадала пассажирка такси. Происшествия
389
В центре внимания
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
24 ноября 2023  14:01
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
236
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
22 ноября 2023  12:09
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
574
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
22 ноября 2023  10:16
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
3194
По традиции, губернатор встретился с земляками – участниками специальной военной операции.
21 ноября 2023  15:45
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта социальных объектов города-побратима Снежное
664
Снежная мобилизация в Самаре
21 ноября 2023  13:11
Снежная мобилизация в Самаре продолжается
673
Весь список