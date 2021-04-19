В 2021 году торговые центры в Самарской области горели уже дважды

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Статистику пожаров в торговых центрах «Самарскому Обозрению» предоставило ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным ведомства, один пожар произошел в Тольятти, второй – в Отрадном. Оба пожара случились из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В 2020 году по информации МЧС в торговых центрах Самарской области было шесть пожаров.

Три в Самаре, два в Тольятти и один в Жигулевске. В трех случаях причиной стали нарушения правил установки и эксплуатации электрооборудования, в двух – поджог, в одном неосторожное обращение с огнем, пишет Обозрение.