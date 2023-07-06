Уже был в розыске, но все равно неадекватно вел себя в суде – самарские росгвардейцы задержали правонарушителя

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Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Самаре. Около половины одиннадцатого утра стражи правопорядка получили от дежурного информацию о том, что их помощь нужна в одном из судов, расположенных на территории города. В здании находился посетитель, который отказывался покинуть помещение. Патрульные незамедлительно проследовали по указанному адресу.

По прибытии росгвардейцы задержали правонарушителя. Проверив его личность по информационным базам данных, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что житель Оренбургской области 1983 года рождения находится в федеральном розыске. УФСИН соседнего региона разыскивало его как осужденного, уклоняющегося от исправительных работ. Сотрудники Росгвардии передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.