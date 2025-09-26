утро в Самаре началось с массового ДТП с четырьмя машинами

335

Авария произошла 26 сентября на Московском шоссе. Подробностями поделились представители регионального главка.

21-летний парень на «Гранте» по пути врезался в остановившуюся на светофоре иномарку Volkswagen Passat. После ее отбросило на «девятку», а водителя первой легковушки — на стоящий кроссовер Hyundai Creta. О пострадавших не сообщается, пишет МК-Самара.

«Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и принимают меры для беспрепятственного проезда транспорта», — заявили в областном ГУ МВД.

Фото облМВД