За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения
В Красноярском районе завершили работы по благоустройству 3 общественных пространств
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
Закон Криминал Происшествия

Утро в Самаре началось с массового ДТП с четырьмя машинами

26 сентября 2025 10:11
335
утро в Самаре началось с массового ДТП с четырьмя машинами

Авария произошла 26 сентября на Московском шоссе. Подробностями поделились представители регионального главка.

21-летний парень на «Гранте» по пути врезался в остановившуюся на светофоре иномарку Volkswagen Passat. После ее отбросило на «девятку», а водителя первой легковушки — на стоящий кроссовер Hyundai Creta. О пострадавших не сообщается, пишет МК-Самара.

«Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и принимают меры для беспрепятственного проезда транспорта», — заявили в областном ГУ МВД.

Фото облМВД

Теги: ДТП

