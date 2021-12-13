Устроивший взрыв в монастыре в Серпухове погиб

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Устроивший взрыв на территории женского монастыря в Серпухове подросток погиб, сообщает РЕН ТВ.

На место выехали прокурор Московской области и следователи. В Следственном комитете решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

При этом, по данным ГУ МВД Подмосковья, взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии Серпухова.

Инцидент произошел в Серпухове на улице Октябрьской ранее в этот день. По предварительной информации, воспитанник приходской школы произвел подрыв самодельного взрывного устройства.

По уточненным данным, в результате взрыва пострадали семь человек, в том числе мальчик 15 лет, который получил рваные раны и ожоги, сообщают "Известия".