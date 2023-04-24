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Установлены участники конфликта подростков в ТЦ Тольятти

24 апреля 2023 13:06
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Установлены участники конфликта подростков в ТЦ Тольятти

Сотрудники полиции проверили информацию, размещенную в сети Интернет.

В ходе ежедневного мониторинга сети Интернет сотрудниками ОИОС ГУ МВД России по Самарской области выявлена информация о том, что на фуд-корте одного из торговых центров расположенных в Автозаводском районе города Тольятти произошел конфликт между несовершеннолетними.  Данная информация незамедлительно была передана в дежурную часть и сотрудникам по делам несовершеннолетних.

Сотрудники по делам несовершеннолетних отдела полиции по Автозаводскому району 1 УМВД России по г. Тольятти провели проверку по факту публикации. Полицейские установили мальчика, который оказался в центре конфликта, и опросили в присутствии мамы.

В ходе опроса молодой человек 2009 года рождения пояснил, что в субботу приехал с друзьями в торговый центр, где уже находилась компания незнакомых ему подростков.  Между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого он забрал бейсболку у одного из молодых людей и требовал выйти всем участникам конфликта на улицу для дальнейшего разбирательства.  

Свидетелем потасовки стал мужчина, отдыхавший на фуд-корте со знакомыми. Мужчина, на вид около 30 лет, сделал замечание 14-летнему подростку, который громко выражался нецензурной бранью, между взрослым и подростком завязался конфликт и мужчина нанес пощечину несовершеннолетнему.

В ходе опроса молодой человек отказался от каких-либо претензий к участникам конфликта, выразил раскаянье и сожаление о произошедшем.

Мама школьника также пояснила, что претензий ни к кому не имеет. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и остальных участников конфликта.

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