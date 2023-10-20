Я нашел ошибку
Главные новости:
На реке Кинель около Самарской области в реку попала нефтегазовая жидкость
В Самаре будут расследовать уголовное дело о хулиганстве после драки в парке Победы
В Самаре будут расследовать уголовное дело о хулиганстве после драки в парке Победы
В Самаре с 21 по 22 октября будет ограничено движение по улице Маломосковской
В Самаре с 21 по 22 октября будет ограничено движение по улице Маломосковской
Самарцев приглашают на просмотр матча "Зенит" – "Крылья Советов" в кинотеатре "#ёкино"
Самарцев приглашают на просмотр матча "Зенит" – "Крылья Советов" в кинотеатре "#ёкино"
В самарском филиале Третьяковской галереи появится кинозал
Кинозал оборудуют в самарском филиале Третьяковской галереи
В Волжском районе водитель 70 лет врезался в погрузчик
В Волжском районе водитель 70 лет врезался в погрузчик
В Самаре мошенник оформил кредит и списали со счета потерпевшей 770 тысяч рублей
В Самаре мошенник оформил кредит и списали со счета потерпевшей 770 тысяч рублей
Ученые из Эфиопии получили международную степень PhD в Самарском университете им. Королёва
Ученые из Эфиопии получили международную степень PhD в Самарском университете им. Королёва
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.31
-0.06
EUR 102.63
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в Ставропольском районе

20 октября 2023 12:17
153
устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в Ставропольском районе

Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. 8(8482) 283-696, 102.

Сотрудниками полиции, в рамках проверки сообщению участника  дорожно-транспортного происшествия, установлено, что 14.10.2023 года примерно в 19:40 час. на 950 км  автодороги «М5-«Урал»» водитель, управляя автомобилем (предположительно, большегруз), стал участником ДТП, в котором механические повреждения получили автомобили ГАЗель и LADA Granta,  после чего, не остановившись, уехал с места происшествия.

Водители и пассажиры участников аварии не пострадали.

Сотрудники полиции продолжают осуществлять комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону: 8(8482) 283696 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Тольятти, ул. Советская, 15

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП ст. 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Волжском районе водитель 70 лет врезался в погрузчик
20 октября 2023, 13:30
В Волжском районе водитель 70 лет врезался в погрузчик
С места ДТП госпитализирован водитель легкового автомобиля. Происшествия
14
В Кинель-Черкасском районе водитель погиб в ДТП с КАМАЗом
20 октября 2023, 11:54
В Кинель-Черкасском районе водитель погиб в ДТП с КАМАЗом
Большегруз выехал на встречную полосу. Происшествия
106
В Самаре около Ракитовского шоссе в ДТП пострадали двое
20 октября 2023, 11:33
В Самаре около Ракитовского шоссе в ДТП пострадали двое
С места ДТП госпитализированы водитель и 61-летний пассажир ВАЗ 21102. Происшествия
114
В центре внимания
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
20 октября 2023  13:00
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
102
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
20 октября 2023  12:40
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
99
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
20 октября 2023  10:27
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
178
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
17 октября 2023  12:14
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
466
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
17 октября 2023  11:51
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
555
Весь список