устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в Ставропольском районе

153

Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. 8(8482) 283-696, 102.

Сотрудниками полиции, в рамках проверки сообщению участника дорожно-транспортного происшествия, установлено, что 14.10.2023 года примерно в 19:40 час. на 950 км автодороги «М5-«Урал»» водитель, управляя автомобилем (предположительно, большегруз), стал участником ДТП, в котором механические повреждения получили автомобили ГАЗель и LADA Granta, после чего, не остановившись, уехал с места происшествия.

Водители и пассажиры участников аварии не пострадали.

Сотрудники полиции продолжают осуществлять комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону: 8(8482) 283696 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Тольятти, ул. Советская, 15

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП ст. 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ.