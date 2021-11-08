Уроженец Ульяновской области застрелил товарища во время охоты в Самарской области

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28 августа 2020 года в ночное время осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совместно со своим знакомым осуществлял охоту в Ставропольском районе Самарской области. Далее, мужчина, увидев через тепловизионный прицел охотничьего карабина животное, направился в его сторону с целью сделать прицельный выстрел, при этом его знакомый оставался на месте. Осужденный произвел один выстрел в сторону дикого животного, которое в результате скрылось из его поля зрения. После чего, не убедивший в отсутствии человека в направлении выстрела в условиях плохой видимости, мужчина произвел повторный выстрел, попав в своего знакомого, которого он ошибочно принял за объект животного мира. Потерпевший от полученных травм скончался.

Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.