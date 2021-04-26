Управляющему рестораном «Фарфор» в Самаре, где отравились посетители, вынесен приговор

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В Самарской области вынесен приговор управляющему ООО Ресторан «Фарфор в Самаре».

Как сообщалось ранее, в августе 2019 года 74 человека, в том числе 12 несовершеннолетних, обратились в медицинские учреждения с признаками отравления. Все они употребляли в пищу роллы, которые заказывали в ООО Ресторан «Фарфор в Самаре».

Следствием и судом установлено, что управляющий допустил оказание услуг, в виде производства готовой продукции, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, что привело к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему по неосторожности массовое заболевание и отравление людей, а также причинение вреда здоровью различной степени тяжести некоторым из потерпевших.

Приговором федерального суда Советского района города Самары ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: Дильдина Светлана