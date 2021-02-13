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Упавшая в ущелье в Пермском крае туристка умерла по пути в больницу

13 февраля 2021 19:20
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Следственные органы проводят проверку.

Туристка, которая упала в ущелье в Пермском крае, умерла от травм по дороге в больницу, сообщила пресс-служба министерства безопасности региона, передает ТАСС.

"Используя спелеооборудование, веревки и специальные носилки, спасатели в течение полутора часов поднимали женщину наверх со дна глубокого и узкого ущелья. Еще 5 км на санях-волокушах спасатели на "Буране" везли пострадавшую до машины скорой медицинской помощи. По дороге женщина от полученных тяжелых травм скончалась. По факту происшествия проводится проверка следственными органами", - говорится в сообщении.

Ранее в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в поселке Усьва Чусовского городского округа на Усьвинских столбах при прохождении туристического маршрута женщина 1982 года рождения упала в ущелье. По предварительным данным, пострадавшая проходила туристический маршрут в составе группы из Тюмени.

 

Фото:    ТАСС

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