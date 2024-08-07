Умер водитель столкнувшегося с поездом под Волгоградом «КамАЗа»

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Водитель грузового автомобиля «КамАЗ», столкнувшегося с пассажирским поездом в Волгоградской области, умер. Об этом 7 августа «Известиям» сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

44-летний мужчина скончался из-за тяжести состояния.

Пассажирский поезд «Казань — Адлер» сошел с рельсов в Волгоградской области 29 июля. Причиной стал выезд грузового автомобиля «КамАЗ» на железнодорожный переезд, в результате чего произошло столкновение с составом.

По информации РЖД, около 140 человек получили травмы в результате ЧП. Было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).