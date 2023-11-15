Умер бывший зампрокурора Самарской области

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Последние два года он руководил прокуратурой Пензенской области.

Некролог размещен сегодня утром на сайте Пензенской прокуратуры.

«15 ноября 2023 года ушел из жизни старший советник юстиции, почетный работник прокуратуры Российской Федерации Павлов Алексей Борисович», — говорится в некрологе.

Алексей Павлов родился в 1977 году и с 2000 года служил в органах прокуратуры, пройдя путь от помощника прокурора Ленинского района Ульяновска до прокурора Пензенской области. Его служебная деятельность была связана также с Республикой Башкортостан, Самарской областью.

С декабря 2021 года он возглавил надзорное ведомство Пензенской области. В Пензу Павлов переводился с должности заместителя прокурора Самарской области.

За период службы Алексей Павлов неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора Российской Федерации, пишет Обоз.инфо.