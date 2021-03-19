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Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров

19 марта 2021 12:58
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Умер актер из фильма Ликвидация Александр Казимиров

В Одессе на 77-м году жизни умер актер Александр Казимиров, об этом сообщил в своем фейсбуке его коллега Юрий Ющенко.

Артиста не стало еще 13 марта, причина его смерти не раскрывается.

Казимиров родился в 1944 году в Одессе, в 1966 году он окончил Одесское театрально-художественное училище, работал в Одесском русском драматическом театре имени Иванова, сообщает РИА Новости.

За свою карьеру артист снялся более чем в 30 фильмах и сериалах, включая "Приключения Электроника", "Ликвидация", "По следам капитана Гранта" и другие.

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