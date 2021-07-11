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После укуса водитель выехал на полосу встречного движения и совершил ДТП.
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Укусила пчела: в Удмуртии произошло ДТП с 10 пострадавшими

11 июля 2021 15:47
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После укуса водитель выехал на полосу встречного движения и совершил ДТП.

Столкновение двух легковых автомобилей, грузовика и молоковоза произошло в Можгинском районе Удмуртской Республики, передают "Известия"

В результате ДТП пострадали 10 человек.

«Всего пострадало десять человек (информация предварительная) – пять человек из автомобиля «Шевроле авео», из них трое детей: 10 лет, 8 лет и 1 годик, три человека из автомобиля «Рено дастер» (всего было четыре человека), водитель грузовика и водитель молоковоза (был зажат)», — сообщили в региональном главке МЧС.

Отмечается, что молоковоз от удара перевернулся.

При этом, как уточнили в МЧС, двое из пострадавших отказались от госпитализации.

Авария, по предварительным данным, произошла из-за пчелы, которая укусила водителя грузовика. После укуса водитель выехал на полосу встречного движения и совершил ДТП.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

 

Фото: ГУ МЧС России по Удмуртской Республике/"Известия"

Теги: ДТП Удмуртия

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