Украинка случайно постирала в машинке кота, тот выжил

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Шотландский вислоухий кот Броша из украинского Днепра выжил после получасового пребывания в работающей стиральной машине, хозяева, заметив кота внутри барабана, отвезли его к ветеринарам, сейчас кот чувствует себя хорошо, сообщается на странице ветклиники "На Рабочей".

"Котик Броша очень любит спать в барабане стиральной машины. Там темно, уютно и тепло. И в последний раз там очень кстати оказалась собачья лежанка, которая требовала стирки. "Дополнительные комфортные условия", — наверное, подумал Броша и улегся спать в укромном местечке. Лежанка оказалась серого цвета, как и сам котик. Из-за этого хозяйка котика не заметила питомца и запустила "стиралку". Кот пробыл в стиральной машине около 30 минут, прежде чем владельцы услышали его крики. Представьте шок и ужас, когда понимаешь, что столь длительное время вместе с лежанкой стирался и кот.

"На удивление, при открытии машинки кот выбежал и попытался скрыться. Его поймали, высушили и сразу привезли к ветеринару", — сообщила клиника в Facebook.

В лечебнице уточнили, что на осмотре у котика были "хрипы в легких, низкая температура, глаза не открывались из-за порошка, а изо рта сильно пахло стиральным средством", пишет РИА Новости.

"Броше провели всю необходимую терапию. К счастью, его анализы были в норме и в скором времени котик отправился домой. Сейчас он чувствует себя хорошо: активно бегает и прыгает по дому, с удовольствием кушает. С таким случаем мы сталкиваемся не впервые, но Броше очень повезло. Не зря у котов девять жизней", — отметили в клинике.

Фото: pxhere.com